В Рязани дом на проезде Грибоедова, где отвалилась кирпичная кладка, признали небезопасным

Ранее рязанцы в соцсетях сообщили, что в доме № 16 на проезде Грибоедова обрушилась кирпичная кладка от несущей стены и пошла трещина по всему зданию. Рязанцы выразили опасение, что в скором времени из-за этого могут быть жертвы.

В Рязани дом на проезде Грибоедова, где отвалилась кирпичная кладка, признали небезопасным. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщается на сайте мэрии.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и с учетом оценки экспертной организации, дальнейшее проживание жителей в доме 16 по проезду Грибоедова признано небезопасным», — говорится на сайте горадминистрации.

Ранее рязанцы в соцсетях сообщили, что в доме № 16 на проезде Грибоедова обрушилась кирпичная кладка от несущей стены и пошла трещина по всему зданию. Рязанцы выразили опасение, что в скором времени из-за этого могут быть жертвы. Позже стало известно, что жильцов переселили.