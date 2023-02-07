В Рязани благоустроят площадь Победы и пешеходную зону на Малом шоссе за 32,7 млн рублей

Работы завершатся к 1 сентября 2023 года.

В Рязани благоустроят площадь Победы и пешеходную зону на Малом шоссе за 32,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города Рязани выделило 32 млн 746 тысяч 921 рубль. Подрядчик обязан провести демонтажные работы, в том числе снятие асфальтобетонного покрытия, расчистить территорию, отрегулировать высоты колодцев, установить видеонаблюдение и освещение и озеленить территорию.

Кроме того, согласно документации, будут установлены двое качелей, три навеса со скамьей, 45 ограничителей парковки из мытого бетона, восемь поворотных стульчиков, 13 скамеек со спинкой и пять без спинки.

Работы завершатся к 1 сентября 2023 года.

Напомним, в августе 2022 года мэрия представила рязанцам предпроект благоустройства Малого шоссе и площади Победы. Тогда на работы предполагалось выделить около 20 млн рублей.