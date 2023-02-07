В Подмосковье школьница нанесла сверстнице около 30 ножевых ранений

В Подмосковье школьница нанесла около 30 ножевых ранений сверстнице. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил Telegram-канал Shot .

11-летняя школьница в состоянии средней тяжести. Отмечается, что из 30 ранений пять — серьезные. По данным канала, она находится в сознании. Родители с ней в реанимации.

Ученики лицея сообщили, что напавшая школьница могла пронести нож в ланч-боксе, поскольку портфели на входе не проверяют.

«Охранники не комментируют и делают вид, что у них ничего не произошло», — отметили в ситуации.