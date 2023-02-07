В Пермском крае мужчина убил отца и год прятал тело в диване

В Пермском крае мужчина убил отца и год прятал тело в диване. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет «Российская газета».

В следственном комитете Пермского края рассказали, что в полицию обратилась соседка убитого. Она была обеспокоена его долгим отсутствием и уточнила, что в последний раз видела соседа больше года назад.

Полицейские отправились к квартиру 58-летнего пропавшего мужчины. Их встретил его 33-летний сын. В жилище неприятно пахло. Тело хозяина обнаружили в полиэтиленовом пакете в диване. На нем были следы насильственной смерти.

Сын признался, что после ссоры с отцом зарезал его ножом и решил скрыть преступление. Он обернул тело в полиэтиленовый мешок и спрятал в диване. С момента убийства прошел год.

Возбуждено уголовное дело.