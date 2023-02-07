В ночь на среду в Рязанской области ожидается 23-градусный мороз
Температура воздуха по области ночью от -18 до -13 градусов, местами до -23 градусов, днем -9, -4 градуса мороза.
В ночь на среду, 8 февраля, в Рязанской области ожидается 23-градусный мороз. Прогноз погоды опубликовали на
Температура воздуха по области ночью от -18 до -13 градусов, местами до -23 градусов, днем -9, -4 градуса мороза.
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер ночью переменный, 2-7 метров в секунду, днём юго-западный, 4-9 метров в секунду.