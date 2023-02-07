В Канищеве мужчина пытался убить супругу из-за претензий по поводу его безработности

В Канищеве рязанец чуть не убил свою супругу. Правонарушение пресекли сотрудники ППС, передает пресс-служба регионального УМВД.

Жители Бирюзова обратились в полицию и сообщили о конфликте соседей. Прибывшие сотрудники ППС выяснили, что ранее судимый за кражу 38-летний мужчина и его 29-летняя супругу повздорили во время семейного ужина. Женщина высказала супругу претензию, что он не имеет постоянного места работы. Во время ссоры мужчина схватил со стола кухонный нож и пригрозил жене, что зарежет ее.

Полицейские изъяли нож у злоумышленника и пресекли семейный конфликт.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.