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В Госдуме предложили ввести «Пушкинскую карту» для учителей

В Госдуме предложили ввести «Пушкинскую карту» для учителей. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Он обратился в Минкультуры с соответствующим предложением.

По его словам, учителя часто сопровождают детей в музеи и театры, а потому не должны самостоятельно платить за билеты.

«Считаю, что учителям, которые сопровождают детей в музеи или театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет. Проблему может решить аналог учительской «Пушкинской карты», — сообщил Чернышов.