В Екатеринбурге осудили мать, забившую трехмесячного сына до смерти

В Екатеринбурге осудили мать, забившую трехмесячного сына до смерти. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Женщина сидела дома с ребенком. Младенец плакал и мать девять раз ударила его по голове. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте.

Отмечается, что в момент избиения 38-летняя мать была в нетрезвом состоянии. Женщина пыталась скрыть следы преступления. Она утверждала, что ребенок задохнулся после того, как отрыгнул, поев смесь из бутылочки.

Суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы. У нее осталось еще двое детей.