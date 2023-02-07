Среди погибших при взрыве газа в Тульской области оказался ребенок

Среди погибших при взрыве газа в Тульской области оказался ребенок. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В числе четырех погибших — ребенок», — сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что возраст погибшего близок к подростковому.

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме № 2 по улице Химиков в Ефремове. Из-за взрыва обрушился первый подъезд. Жильцов дома эвакуировали.