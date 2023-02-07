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Специалисты «Рязаньгоргаз» провели со школьниками урок газовой безопасности и профориентации
Специалисты «Рязаньгоргаз» провели урок по безопасному использованию газа в быту и профориентации в рязанской школе № 64. Ученики девятых классов узнали простые правила безопасности, а также познакомились со спецификой работы в газораспределительной компании.

Специалисты «Рязаньгоргаз» провели урок по безопасному использованию газа в быту и профориентации в рязанской школе № 64. Ученики девятых классов узнали простые правила безопасности, а также познакомились со спецификой работы в газораспределительной компании.

Газовики рассказали школьникам о свойствах природного газа, правилах пользования газоиспользующим оборудованием, действиях при обнаружении утечки газа и главное — как не допустить опасных или аварийных ситуаций.

Также представители «Рязаньгоргаз» рассказали будущим выпускникам об отраслевых профессиях и условиях работы в газораспределительной компании, что должно помочь ребятам с профессиональным самоопределением.

«Прививая культуру безопасного обращения с газом, мы снижаем риски возникновения чрезвычайных ситуаций, а цель профориентационной работы — подготовка потенциальной кадровой смены для предприятия», — отметила директор Учебно-методического центра АО «Рязаньгоргаз» Марина Хвостикова.

Уроки по безопасному использованию газа в быту и профориентации будут продолжены в других школах города.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.