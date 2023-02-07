Сорокина заявила, что строительство детского сада в Кальном отстает от графика

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила строительство детского сада на 224 места в Кальном. Об этом глава горадминистрации сообщила на странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что проект предусматривает возведение трехэтажного здания. На прилегающей территории планируют разместить игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны.

Мэр Рязани проверила строительство объекта и отметила, что на месте обустроили фундамент технического этажа, монолитный ростверк. По ее словам, на следующей неделе начнут возводить стены подвала и приступят к гидроизоляции железобетонных конструкций

."Есть небольшое отставание от графика, которое можно преодолеть, увеличив количество рабочих на площадке и запараллелив некоторые процессы — такие варианты предложил подрядчик. Контроль за процессом строительства усилим, профильным руководителям поручила регулярно докладывать обо всех этапах работ на объекте", — написала Сорокина.