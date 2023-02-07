Скопинскому маньяку Мохову продлили содержание в СИЗО до 1 марта

Об этом говорится на сайте Скопинского районного суда.

Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, продлили содержание в СИЗО до 1 марта. Об этом говорится на сайте Скопинского районного суда.

В понедельник, 6 февраля, Скопинский районный суд продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей по делу об укрывательстве убийства.

«Судом был продлен срок содержания под стражей обвиняемого по 1 марта включительно», — говорится на сайте суда.

Напомним, по информации следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его приятелем, во двор заброшенного дома. Изначально его отправили под домашний арест, позже перевели в СИЗО и продлили содержание под стражей до 7 декабря, а потом до 7 февраля.