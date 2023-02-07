Рязанский министр здравоохранения прокомментировал замену инсулина на отечественный

По его словам отечественный препарат себя зарекомендовал, охотно применяется в виде инъекции и его можно использовать в виде помпы.

Во вторник, 7 февраля, на заседании областного правительства, министр здравоохранения Александр Пшенников прокомментировал замену в регионе инсулина на отечественный.

Он сообщил, что отечественный препарат «Росинсулин» появился на рынке недавно.

Пшенников подчеркнул, что поначалу рязанцы не хотели переходить на препарат отечественного производства. Он добавил, что в основном сопротивление по переходу на «Росинсулин» было среди родителей детей-диабетиков.

По его словам, препарат себя зарекомендовал, охотно применяется в виде инъекции и его можно использовать в виде помпы.

«Данный вид релевантный иностранным конкурентам по эффективности и безопасности. Поэтому работа идёт, много кого переубедили», — отметил министр здравоохранения.

Павел Малков поручил медучреждениям информировать людей о новом препарате.

«Мы переходим на отечественное производство. Нужно показывать, рассказывать, встречаться и доказывать нашу п позицию», —заключил губернатор.