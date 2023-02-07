Рязанская дирекция благоустройства отчиталась об уборке города

Информация об этом во вторник, 7 февраля, появилась на сайте горадминистрации.

Рязанская дирекция благоустройства отчиталась об уборке города. Информация об этом во вторник, 7 февраля, появилась на сайте горадминистрации.

Так, сотрудники «ДБГ» очистили тротуары на улицах Циолковского, Маяковского, Колхозной, Семашко, Спортивной, Халтурина, Трудовой, а также на площади Театральной, бульваре Есенина и Куйбышевском шоссе. Посыпали дорожки по улицам 9-я Линия, Стройкова, Черновицкой и в скверах «Русский чай» и Молодцову.

Снег вывезли с улиц Ленина, Соборной и Васильевского проезда. Также от снега почистили сквер Скобелева, у памятника Полетаеву, в парке Павлова и на Бульваре Победы. Противогололедной смесью обработали лестницы по улицам Новоселов и спуски к школам №№ 71 и 75.

Также убрали мусор с улиц Циолковского, Горького, Кальной, Почтовой, Новаторов, Первомайском проспекте, скверах на Соборной, имени Уткина, имени Скобелева, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, сквере у вокзала «Рязань-2», парке Железнодорожников, сквере 60-летия Победы, Бульваре Побед и Московском шоссе.

Кроме того, рабочие провели кронирование деревьев.