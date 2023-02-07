Рязанец обокрал микрофинансовую организацию в Сочи

Он пытался запутать правоохранителей, зашел в один из дворов и переоделся в другую одежду.

Рязанец приехал в Сочи и обокрал микрофинансовую организацию. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила пресс-служба городского УВД.

Сотрудница организации обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина пришел к ним в офис в капюшоне и медицинской маске. Он открыто похитил из касс 20 тысяч рублей и скрылся.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили маршрут передвижения злоумышленника. Он пытался запутать правоохранителей, зашел в один из дворов и переоделся в другую одежду.

Полицейские установили, что к хищению денег причастен 30-летний ранее судимый уроженец Рязанской области. Его задержали около дома по месту временного проживания в Сочи и доставили в отдел полиции. Похищенные деньги он успел потратить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.