Роспотребнадзор заявил об активизации коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что в России активизировался эпидпроцесс по COVID-19. Об этом сообщил сайт ведомства.

В сообщении отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла на 11%. Общее число заболевших превысило миллион человек.

«В связи с сохраняющейся активностью вирусов гриппа и ОРВИ руководитель Роспотребнадзора поручила территориальным органам продолжать регламентированные противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди циркулирующих вирусов преобладающими остается грипп, более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов лидируют РС-вирусы и риновирусы, добавили в ведомстве.

На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировали более 60 тысяч новых случаев коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидпроцесс активизируется и показатель заболеваемости вырос почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей."Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма «Омикрон»", — отметили в сообщении.