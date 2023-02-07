Роману Костомарову ампутировали левую ступню

Фигуристу ампутировали только левую стопу. На правой убрали отмершие ткани, при этом сам голеностоп по-прежнему сохранен.

Роману Костомарову ампутировали левую ступню. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил РИА «ФАН».

В издании уточнили, что фигуристу ампутировали только левую стопу. На правой убрали отмершие ткани, при этом сам голеностоп по-прежнему сохранен.

Ранее сообщалось, что из-за прогрессирующей гангрены фигуристу грозит ампутация ноги по колено. Врачи опасались, что находящийся в тяжелом состоянии Костомаров может не пережить операцию.

Романа госпитализировали 10 января с левосторонней пневмонией. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ.

Фото Instagram* Романа Костомарова.

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