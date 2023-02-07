РИА Новости: украинские военнослужащие ломают технику, чтобы избежать отправки на передовую

Об этом свидетельствуют бумаги, попавшие в распоряжение российских силовиков.

Украинские военнослужащие умышленно портят военную технику и оборудование, чтобы избежать отправки в зону боевых действий. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на бумаги, попавшие в распоряжение силовиков, и показания пленных.

Рапорт на имя командира одной из бригад нашли на артемовском направлении. В нем погибший военнослужащий указывал на то, что его сослуживец преднамеренно испортил радиорелейную станцию связи. За это время он успел испортить две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления в Бахмуте.

О еще одном случае, связанном с порчей военной техники, рассказал сам пленный из Одессы. По его словам, у них была легкая бронированная техника «Козаки», которая постоянно выходила из строя. Спустя время начальство выяснило, что в этом был виновен ответственный за технику.

«Пацаны говорили, что вполне возможно (его) „задвухсотили“ (убили. — Прим. ред.). Выяснилось, что он выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял, чтобы техника выходила из строя и не выдвигалась на позиции», — добавил пленный.