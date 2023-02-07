РИА Новости: конфликт с поножовщиной в подмосковной школе мог произойти из-за ревности

Версия об этом проверяется.

Конфликт между ученицами пятого класса в школе в Химках, который закончился поножовщиной, мог произойти из-за мальчика. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства заявил, что проверяется версия о том, что причиной конфликта могла стать ревность.

Ранее стало известно, что в подмосковной школе ученица нанесла сверстнице не менее 30 ударов ножом. По данным регионального минздрава, ребенок в тяжелом состоянии.

Подмосковный главк СК РФ возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.