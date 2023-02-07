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Президент Сербии Вучич спрогнозировал возможную передачу самолетов F-16 Украине

Украине могут передать самолеты F-16. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, передал «МК».

Сербский президент заявил, что передаваемые ВСУ танки западного производства Chellenger, Leopard и Abrams станут не единственным оружием. Для победы украинской армии этих танков будет недостаточно. Для этого власти США рано или поздно решат отправить Украине истребители F-16.

По мнению Вучича, в связи с этим в ближайшем будущем мир ждет «полная эскалация» вооруженного конфликта на Украине.