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Под Рязанью зафиксировали загрязнение на земельном участке у «Рельеф-центра»

Управление Россельхознадзора по Рязанской области сообщило, что в Рыбновском районе установили признаки загрязнения окружающей среды около производственных объектов «Рельеф-центра».

31 января специалисты проверили информацию о вывозе грязного снега на земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи Рыбного Рязанской области.

Во время проверки установили, что грязный снег находится на участке, который относится к категории земли населенных пунктов, с разрешением использования для строительства транспортно-логистического комплекса.

В сообщении отметили, что расположение грязного снега на земельном участке несет в себе угрозу загрязнения почвы, как объекту охраны окружающей среды, а также добавили, что данный земельный участок не входит в полномочия управления Россельхознадзора.

Материалы обследования участка направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер в рамках компетенции.Фото из TG-канала «аТипичная Рязань»