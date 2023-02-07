Под Рязанью мужчина пытался убить соседа

В Рязанской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, между соседями, которые были пьяны, произошел конфликт, во время которого подозреваемый 1977 годе рождения ударил потерпевшего не менее десяти раз ножом.

Мужчина потерял сознание от ран. Его сосед решил, что пострадавший мертв и ушел спать.

Потерпевшему оказали медпомощь. Его жизни ничего не угрожает.

В региональном СУ СКР отметили, что по уголовному дело проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.