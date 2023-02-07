Павел Малков завел страницу в соцсети «Одноклассники»

Губернатор Павел Малков зарегистрировался в соцсети «Одноклассники». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Малков разместил первый пост в соцсети и поблагодарил жителей Рязанской области за поддержку.

«Многие сообщения сразу направляю в профильные ведомства или выношу на заседания правительства. Не все можно решить сразу, но нужно последовательно работать. Открываю страницу и в „Одноклассниках“. Здесь тоже много жителей нашего региона, и им удобна именно эта соцсеть. Буду рад вашим комментариям!» — написал губернатор.