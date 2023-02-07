На Северной окружной дороге ограничат движение на двух полосах

Ограничить проезд планируют 27 мая.

На Северной окружной дороге ограничат движение на двух полосах. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля, на заседании правительства.

Министр транспорта Павел Супрун рассказал, что на Северной окружной выполняются работы по переустройству сетей связи и водоснабжения, а в зоне расширения дороги создают насыпь.

«27 мая мы планируем ограничить проезд по двум оставшимся полосам для проведения работ. И завершить их к 30 июля. Хотим провести асфальтирование проезжей части. Затем перейдем к благоустройству: тротуаров, пешеходной и велосипедной дорожки, сделаем надземный переход», — сообщил министр транспорта.

Павел Малков поручил эффективно организовать работы, чтобы жители города видели, что время действительно используется по максимуму.

«Нужно сократить период, когда есть неудобства для автомобилистов», — заключил губернатор