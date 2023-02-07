Мэрия объяснила, зачем в центре города установили знаки «Зона 40»

Скоростные ограничения установили из-за превышения максимальной скорости в ночное время.

Мэрия объяснила, зачем в центре города установили знаки «Зона 40». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает «МедиаРязань».

Изданию пояснили, что скоростные ограничения установили из-за превышения максимальной скорости в ночное время. В администрации отметили, что днем ограничения максимально разрешенной скорости не нарушают.

Ранее знаки «Зона 40» установили в центре Рязани. Они появились на перекрестке улиц Ленина и Свободы, Свободы и Полонского, а также при выезде с прилегающих переулков на Ленина.