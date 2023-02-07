Кадыров: спецоперация на Украине завершится до конца года

Об этом он заявил в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Спецоперация на Украине завершится до конца года. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет», — сказал Кадыров.