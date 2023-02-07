Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил Anadolu со ссылкой на управление по ЧС.

Также известно, что во время землетрясения пострадали 14 824 человека.

«Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения», — говорится в сообщении агентства.

В понедельник, 6 февраля, на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это крупнейшее в стране стихийное бедствие с 1939 года. Разрушения затронули столицу Ливана Бейрут и север Ирака, также толчки зафиксировали в Сочи.