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Число погибших после землетрясения в Турции превысило пять тысяч
Землетрясение началось в Турции и Сирии 6 февраля.

Общее число погибших после землетрясения в Турции и Сирии превысило пять тысяч человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает телеканал Sky News.

Землетрясение началось в Турции и Сирии 6 февраля. Толчки ощущались в Ливане, на севере Ирака, а также в Грузии, Армении, Кипре и в Израиле. Кроме того, к вечеру 6 февраля стало известно о землетрясении на юге Казахстана магнитудой 5,4.

Во время землетрясения погиб россиянин.