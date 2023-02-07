Число погибших после землетрясения в Турции превысило пять тысяч

Землетрясение началось в Турции и Сирии 6 февраля.

Общее число погибших после землетрясения в Турции и Сирии превысило пять тысяч человек. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает телеканал Sky News.

Землетрясение началось в Турции и Сирии 6 февраля. Толчки ощущались в Ливане, на севере Ирака, а также в Грузии, Армении, Кипре и в Израиле. Кроме того, к вечеру 6 февраля стало известно о землетрясении на юге Казахстана магнитудой 5,4.

Во время землетрясения погиб россиянин.