Бастрыкин взял на контроль дело о рязанке, которая не кормила своего сына и оставляла его ночевать в подъезде
Ранее появилась информация, что в Пронском районе рязанка морила голодом своего восьмилетнего сына и оставляла ночевать в подъезде. Ребенка у матери изъяли.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о рязанке, которая не кормила своего сына и оставляла его ночевать в подъезде. Информация об этом в понедельник, 6 февраля, появилась в группе столичного следкома.
Ранее появилась информация, что в Пронском районе рязанка морила голодом своего восьмилетнего сына и оставляла ночевать в подъезде. Ребенка у матери изъяли.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело в отношении матери и представить доклад о ходе расследования.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.