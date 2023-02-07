Бастрыкин взял на контроль дело о рязанке, которая не кормила своего сына и оставляла его ночевать в подъезде

Ранее появилась информация, что в Пронском районе рязанка морила голодом своего восьмилетнего сына и оставляла ночевать в подъезде. Ребенка у матери изъяли.