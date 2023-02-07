Арестович предрек Украине повтор «корейского сценария»

Арестович отметил, что исход конфликта может быть не таким, каким его представляли киевские власти три месяца назад.

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович предрек стране повтор корейского сценария. Об этом он высказался в понедельник, 6 февраля, пишут « Известия ».

Арестович отметил, что исход конфликта может быть не таким, каким его представляли киевские власти три месяца назад.

«Условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — заявил экс-советник Зеленского.

На сообщение отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал разговоры про корейский «сценарий» просто «хотелками».

Тем не менее, Медведев отметил, что таким образом Киев «пробросил тезис», что «перемоги быть не может».

«В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — написал зампред Совбеза РФ.