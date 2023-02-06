Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-4°
Втр, 07
-6°
Срд, 08
-6°
ЦБ USD 70.6 0.22 07/02
ЦБ EUR 76.03 -0.7 07/02
Нал. USD 71.5 / 77.2 06/02 15:05
Нал. EUR 76.55 / 78.23 06/02 18:13
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
5 917
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
7 371
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
10 474
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
14 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жительницу Смоленской области осудят за кражу 300 тысяч рублей у рязанской пенсионерки

Заместителем прокурора Советского района г. Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы Смоленской области, обвиняемой в краже 300 тыс. руб. у 86-летней рязанской пенсионерки.

Как установлено расследованием уголовного дела, злоумышленница приехала в Рязань вместе со своей знакомой на заработки из Смоленской области. На автобусной остановке женщины увидели объявление о сдаче квартиры на проезде Грибоедова. Прибыв по адресу, одна из женщин поднялась в квартиру, чтобы договориться с хозяйкой о сдаче жилья, а вторая ждала ее на улице.

Устав ждать знакомую, злоумышленница решила проследовать в квартиру. Когда она поднялась на нужный этаж, то увидела, что дверь в жилое помещение приоткрыта, а ее знакомая беседует с хозяйкой на кухне.

Желая остаться незамеченной, женщина тихо вошла в квартиру и проследовала к серванту в одной из комнат. Открыв дверцу серванта, обвиняемая увидела сбережения пенсионерки — 300 тыс. руб., деньги женщина взяла с полки и спрятала в карман куртки. Также незаметно она покинула квартиру и продолжила ждать знакомую на улице, а когда та вернулась, то злоумышленница соврала, что ей срочной нужно вернуться в Смоленскую область, так как у нее заболел ребенок.

После ухода «гостей» пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.