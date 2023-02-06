Жительницу Смоленской области осудят за кражу 300 тысяч рублей у рязанской пенсионерки

Заместителем прокурора Советского района г. Рязани утверждено обвинительное заключение в отношении 36-летней жительницы Смоленской области, обвиняемой в краже 300 тыс. руб. у 86-летней рязанской пенсионерки.

Как установлено расследованием уголовного дела, злоумышленница приехала в Рязань вместе со своей знакомой на заработки из Смоленской области. На автобусной остановке женщины увидели объявление о сдаче квартиры на проезде Грибоедова. Прибыв по адресу, одна из женщин поднялась в квартиру, чтобы договориться с хозяйкой о сдаче жилья, а вторая ждала ее на улице.

Устав ждать знакомую, злоумышленница решила проследовать в квартиру. Когда она поднялась на нужный этаж, то увидела, что дверь в жилое помещение приоткрыта, а ее знакомая беседует с хозяйкой на кухне.

Желая остаться незамеченной, женщина тихо вошла в квартиру и проследовала к серванту в одной из комнат. Открыв дверцу серванта, обвиняемая увидела сбережения пенсионерки — 300 тыс. руб., деньги женщина взяла с полки и спрятала в карман куртки. Также незаметно она покинула квартиру и продолжила ждать знакомую на улице, а когда та вернулась, то злоумышленница соврала, что ей срочной нужно вернуться в Смоленскую область, так как у нее заболел ребенок.

После ухода «гостей» пенсионерка обнаружила пропажу денег.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.