Житель Шацкого района перевел телефонной мошеннице более 600 тысяч рублей

Женщина представилась сотрудницей безопасности Центрального банка России.

Житель Шацкого района перевел телефонной мошеннице более 600 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет ИД «Пресса».

27 — летнему шатчанину позвонила женщина, которая представилась сотрудницей безопасности Центрального банка России. Она рассказала мужчине, что на него оформили кредит в размере более 600 тысяч рублей.

Звонившая убедила местного жителя перевести деньги на «безопасный счет». Она предупредила мужчину, что он не должен рассказывать об этом родственникам, иначе ему будет грозить уголовный срок. Шатчанин выполнил рекомендации, снял со счета более 600 тысяч рублей и перевел на указанный ему «безопасный счет».

После этого звонки прекратились, женщина перестала отвечать.

Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.