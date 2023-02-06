Турецкое землетрясение отозвалось в России

После землетрясения в Турции слабые толчки зафиксировали в Северной и Южной Осетии и Чечне

Турецкое землетрясение отозвалось в России. Об этом пишет РИА Новости.

После землетрясения в Турции слабые толчки зафиксировали в Северной и Южной Осетии и Чечне. Однако люди ничего не почувствовали.

«Мы вообще в принципе фиксировали все, что произошло в Турции. И на территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и в Чеченской республике и Северной Осетии», — сообщил агентству представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Специалист отметил, что подобная ситуация происходит впервые. «Турцию трясет, а у нас тоже активизация была. До этого если где-то сильно трясло, у нас также оставалось спокойно», — добавил он.

Ранее число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 1200 человек.