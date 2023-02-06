Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на 90 дней продлить сроки военного положения, которые истекают 19 февраля. Об этом говорится в законопроектах, внесенных в Верховную раду, передает РИА Новости .

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (6:30 мск) 19 февраля 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.

Также на 90 суток предлагается продлить срок действия мобилизации.