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Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на 90 дней продлить сроки военного положения, которые истекают 19 февраля. Об этом говорится в законопроектах, внесенных в Верховную раду, передает РИА Новости.

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 (6:30 мск) 19 февраля 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.

Также на 90 суток предлагается продлить срок действия мобилизации.