Зеленский назвал ситуацию на Донбассе очень тяжелой

Речь идет о ситуации в Донецкой области.

Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе очень тяжелой. Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении, пишет РИА Новости в воскресенье, 5 февраля.

Речь идет о ситуации в Донецкой области. По словам Зеленского, там идут ожесточенные бои.

Также украинский лидер сообщил, что Киев готовит переговоры для получения еще большего количества оружия и международной поддержки.

Ранее о сложности ситуации на востоке Украины сообщал министр обороны страны Алексей Резников.