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Зампостпреда при ООН Полянский: родные украинских пленных просят не возвращать их домой

Родные некоторых украинских пленных просят не возвращать их домой, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

Полянский отметил, что жены и матери солдат ВСУ обращаются к российскому омбудсмену оставить в стране своих близких, чтобы их снова не направили воевать.

«Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца», — отметил дипломат.

Ранее Минобороны сообщило о возвращении 63 военных из украинского плена.