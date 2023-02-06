Вертолет санавиации за сутки эвакуировал двух пациентов в Рязанской области

С начала года вертолет совершил десять вылетов.

В Рязанской области вертолет санавиации за сутки транспортировал в Рязанской области двух пациентов. Об этом сообщил глава регионального минздрава Александр Пшенников.

Из ОКБ пациента перевезли в Скопин, а из Скопинского ММЫ доставили женщину.

Пшенников отметил, что всего с начала года вертолет совершил десять вылетов. На воздушном судне перевезли четверых взрослых и шесть детей.

В Рязаниь госпитализировали пациентов из Скопина, Ряжска, Шацка, Сасова, Касимова и Шилова.