В Шиловском районе столкнулись две легковушки, пострадала женщина и семилетний ребенок
Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, в 17:20 на 104 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».
В Шиловском районе столкнулись две легковушки, пострадала женщина и семилетний ребенок. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, в 17:20 на 104 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».
45-летний житель Шилова на Renault Logan превысил скорость и столкнулся с «ВАЗом», за рулем которого находился 60-летний мужчина.
В ДТП пострадали пассажиры отечественной легковушки: 49-летняя женщина и семилетний ребенок. Им оказали медпомощь.
Проводится проверка.