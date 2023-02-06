В Шиловском районе столкнулись две легковушки, пострадала женщина и семилетний ребенок

Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, в 17:20 на 104 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

В Шиловском районе столкнулись две легковушки, пострадала женщина и семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, в 17:20 на 104 километре трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

45-летний житель Шилова на Renault Logan превысил скорость и столкнулся с «ВАЗом», за рулем которого находился 60-летний мужчина.

В ДТП пострадали пассажиры отечественной легковушки: 49-летняя женщина и семилетний ребенок. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.