В Шиловском агротехникуме проведут проверку информации о домогательствах к ученице

Шиловским МСО проводится доследственная проверка о домогательствах преподавателя по заявлению матери одной из учащихся Шиловского агротехнологического техникума. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном следственном управлении СК.

Как отметили в ведомстве, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В соцсети «ВКонтакте» пользователи сообщили, что преподаватель приставал к ученице с сентября 2022 года.