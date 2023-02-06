В селе под Рязанью сгорел частный дом

В Агро-Пустыни загорелся одноэтажный жилой дом, огонь мог перейти на соседние здания.

В селе под Рязанью сгорел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник, 6 февраля.

Сообщение о пожаре поступило в 16:45. В Агро-Пустыни загорелся одноэтажный жилой дом, огонь мог перейти на соседние здания.

На тушение пожара выехали шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В 17:43 возгорание локализовали, в 17:48 — потушили.

При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливается.