В селе под Рязанью сгорел частный дом
В Агро-Пустыни загорелся одноэтажный жилой дом, огонь мог перейти на соседние здания.
В селе под Рязанью сгорел частный дом. Об этом
Сообщение о пожаре поступило в 16:45. В Агро-Пустыни загорелся одноэтажный жилой дом, огонь мог перейти на соседние здания.
На тушение пожара выехали шесть единиц техники и 18 человек личного состава.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В 17:43 возгорание локализовали, в 17:48 — потушили.
При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливается.