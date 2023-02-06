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В Санкт-Петербурге жителей многоэтажки эвакуировали из-за сейфа с гранатами и тротилом

В Санкт-Петербурге жителей многоэтажки эвакуировали из-за сейфа с гранатами и тротилом. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Взрывные устройства нашли у 50-летнего жителя дома на улице Красных Партизан в Колпине. Оперативники приехали на вызов из-за бытовой ссоры — подрались отец с сыном. ВО время осмотра квартиры нашли тайник.

Хозяина дома госпитализировали с сотрясением мозга, а боеприпасы обезвредили и вывезли: четыре гранаты, взрывчатка и девятнадцать патронов.

Из дома эвакуировали 36 жильцов. В квартире, где были обнаружены гранаты и тротил работают оперативники.