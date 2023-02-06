В Санкт-Петербурге в массовом ДТП погибли два человека

Авария произошла в понедельник, 6 февраля, в 08:17 на 36 километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» (Киевское шоссе).

В Санкт-Петербурге в массовом ДТП погибли два человека. Об этом пишет портал «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 6 февраля, в 08:17 на 36 километре трассы «Санкт-Петербург-Псков» (Киевское шоссе). Там столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли. еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.