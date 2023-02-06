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В Рязанской области «Защитник» от МТС заблокировал в два раза больше спам-звонков, чем год назад
Общее количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети более четырех млрд, что на 30% больше, чем год назад.

Общее количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети более четырех млрд, что на 30% больше, чем год назад. Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

В 2021 году МТС первым из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение.

Отмечается, что в начале января, на новогодних каникулах и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%.

«Проблема актуальна для Рязанской области. Но искусственный интеллект Big data „Защитник“ пресекает попытки. Его можно подключить в личном кабинете абонента. Также сервис входит в ряд тарифов и подписок, например, в подписку МТС Premium и „МТС Доступ“, что делает сервис вообще бесплатным для абонента», — рассказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк.

В подписку также входит онлайн-кинотеатр KION, который можно смотреть на пяти устройствах, доступ к музыке, дополнительные 50 Гб мобильного интернета, «вторая память» для хранения информации и повышенный кешбэк. Плюс — скидки и бонусы от партнеров, например, на аренду самокатов. Подписка доступна абонентам всех операторов, и первый месяц ей можно пользоваться бесплатно.