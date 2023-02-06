Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-4°
Втр, 07
-6°
Срд, 08
-6°
ЦБ USD 70.6 0.22 07/02
ЦБ EUR 76.03 -0.7 07/02
Нал. USD 71.5 / 77.2 06/02 15:05
Нал. EUR 76.55 / 78.23 06/02 18:13
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
5 917
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
7 370
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
10 474
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
14 259
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области ищут мужчину с ребенком

В Рязанской области ищут 33-летнего Леонида Морозова и четырехлетнего Артема Морозова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Рязанской области».

С июля 2022 года местонахождение мужчины и ребенка неизвестно. Их искали в Иркутской области и Новосибирске.

Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда неизвестна. Приметы ребенка: нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда неизвестна.

Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.