В Рязанской области ищут мужчину с ребенком

В Рязанской области ищут 33-летнего Леонида Морозова и четырехлетнего Артема Морозова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде « ЛизаАлерт Рязанской области ».

С июля 2022 года местонахождение мужчины и ребенка неизвестно. Их искали в Иркутской области и Новосибирске.

Приметы мужчины: рост 170-175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда неизвестна. Приметы ребенка: нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Одежда неизвестна.

Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.