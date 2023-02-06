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В Рязани задержали пьяную женщину на «Рено»

В Рязани задержали пьяную женщину на Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Очевидец сообщил в полицию, что в микрорайоне Сысоево на территории садового товарищества передвигается Renault Logan c «неуверенной манерой управления».

На место выехали полицейские, которые обнаружили, что автомобиль врезался в забор и застрял. В салоне находилась 32-летняя жительница Рязани, которая была пьяна.

Женщина отказалась проходить медосвидетествование. Ее отстранили от управления автомоблем и составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Рязанке грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.