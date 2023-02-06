В Рязани вынесли приговор устроившему смертельное ДТП на Солотчинском шоссе водителю фуры

Авария произошла в марте 2022 года перед мостом через Оку.

В Рязани вынесли приговор устроившему смертельное ДТП на Солотчинском шоссе водителю фуры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В марте 2022 года 37-летний водитель грузовика Volvo ехал по Солотчинскому шоссе в в сторону Спас-Клепиков. Перед мостом через Оку из-за поломки на «аварийках» стояла Toyota. Водитель большегруза наехал на легковушку. Водитель Toyota, который в то время находился внутри машины, получил множественные травмы и умер на месте аварии.

Суд признал водителя фуры виновным и назначил три года лишения свободы «условно» с испытательным сроком в два года, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.