В Рязани в выходные зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.

В Рязани в выходные зафиксировали превышение сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Проверку проводили 3, 4 и 5 февраля. 3 февраля передвижная экологическая лаборатория отобрала пробы воздуха на улице Новоселов около дома № 60. Анализ провели по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, озона, аммиака, формальдегида, метана, фенола. Сообщается, что результаты замеров соответствовали нормам.

4 и 5 февраля стационарный пост наблюдения в Канищеве зафиксировал превышение в воздухе сероводорода. В субботу, 4 февраля, оно составила 1,1031 от предельно допустимой максимальной разовой концентрации, что находится в пределах погрешности измерений, а в воскресенье, 5 февраля, зафиксировали четыре случая превышения сероводорода. Максимальный уровень составил 2,0838 ПДКмр.

Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, региональное управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.