В Рязани трое работников компании обманом получили от банка почти полмиллиона

В Рязани завершили расследование уголовного дела по обвинение трех граждан в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В период с декабря 2021 года по январь 2022 года трое работников коммуникационной компании в возрасте 21 года, 19 и 37 лет имели возможность оформить кредитные карты клиентам. Они предоставили ложные сведения о якобы заключенных договорах кредита с гражданами. В действительности клиенты «не высказывали желания заключить кредитный договор», но сотрудники использовали их данные и оформили кредитные карты. Получив их, они обналичили деньги — около 437 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников задержали.

Уголовное дело направили в суд.