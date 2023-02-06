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В Рязани на капремонт трех школ выделили более 167 млн рублей
Подрядчики обязаны выполнить демонтажные работы, работы по отоплению, вентиляции, теплоснабжению, электроосвещению, водоснабжению и водоотведению, в системе пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В Рязани ищут подрядчиков для капремонта трех школ №№ 8, 15 и 41. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупкок.

Школе № 41 выделили 48 млн 533 тысячи 822 рубля, № 15 — 68 млн 318 тысяч 212 рублей, № 8 — 50 млн 999 тысяч 803 рубля. Подрядчики обязаны выполнить демонтажные работы, работы по отоплению, вентиляции, теплоснабжению, электроосвещению, водоснабжению и водоотведению, в системе пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Также согласно документации, подрядчики проведут ремонтно-строительные работы: ремонт крыши, смена дверных и оконных проемов, отделочные работы, окрас стен, ремонт полов, устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит, наружная облицовка поверхности стен, устройство металлических ограждений.

Окончание работ запланировано на 10 августа 2023 года, на некоторые виды работ — 29 и 28 сентября, 4 октября.

Напомним, мэр города Елена Сорокина рассказала о том, что в 2023 году отремонтируют семь рязанских школ №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70.

Бюджет работ составит почти 600 млн рублей.