В России предложили разрешить работникам брать отпуск на период меньше двух недель

Согласно нынешнему российскому законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Его можно разделить на части, но одна из них не должна быть меньше 14 дней.

В России предложили разрешить работникам брать отпуск на период меньше двух недель. Письмо с таким предложением на имя главы Минтруда направил директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT .

Согласно нынешнему российскому законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Его можно разделить на части, но одна из них не должна быть меньше 14 дней.

Политолог Орлов предложил внести изменения в трудовое законодательство и разрешить брать отпуск на меньший срок. По его словам, это будет удобней как работнику, так и работодателю, у которого могут возникнуть проблемы с заменой ключевого сотрудника во время длительного отпуска.